Любовники занялись сексом на пляже и потребовали у отдыхающих плату за увиденное

В Австралии любовники занялись сексом на пляже и потребовали плату у свидетелей. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на одном из популярных пляжей в городе Голд-Кост, штат Квинсленд. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых мужчина и женщина занимались сексом в воде у берега в середине дня. При этом рядом было множество посетителей пляжа, которые пришли посмотреть на ежедневное кормление пеликанов.

«Мы не могли поверить своим глазам. Они занимались этим, прекрасно зная, что там полно людей, включая семьи с маленькими детьми», — написал один из свидетелей происшествия.

Закончив свои действия, мужчина вышел из воды и заявил очевидцам, что «не выступает бесплатно». Он потребовал, чтобы отдыхающие заплатили или отдали свои телефоны. В ответ ему пригрозили передать отснятые кадры в полицию.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней на глазах десятков свидетелей. На любовников, которые «возились в песке», обратили внимание отдыхающие около девяти часов вечера.