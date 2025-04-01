Рисунок с барахолки объявили работой знаменитого художника

В США рисунок, купленный на барахолке за 12 долларов (934 рубля), объявили работой Пьера Огюста Ренуара за один миллион долларов (около 85 миллионов рублей). Об этом пишет New York Post (NYPost).

В январе владелица антикварной лавки Хайди Маркоу из штата Пенсильвания попала на распродажу в магазине коллег. Ее внимание привлек карандашный рисунок, на котором была изображена обнаженная женщина.

«Там были картины, которые продавались за одну, две, три тысячи долларов. А эта работа просто лежала», — рассказала Маркоу.

В итоге рисунок достался ей всего за 12 долларов. После покупки женщина сразу обратила внимание на наклейку на обороте работы. Там говорилось, что ее привез в США торговец премиальными товарами и продал известному коллекционеру. Затем Маркоу заметила почти стершуюся подпись, очень похожую на подпись знаменитого французского художника Пьера Огюста Ренуара.

Хотя женщина сама является профессиональным искусствоведом, она обратилась к специалистам аукционного дома Sotheby's. Эксперт согласился с выводами Маркоу и даже поздравил ее. Рисунок Ренуара может уйти с аукциона примерно за один миллион долларов.

Сейчас Маркоу обратилась к экспертам из некоммерческой организации, которая занимается сохранением произведений искусства, чтобы те дали свою оценку работе. Результаты их исследования будут обнародованы 10 апреля. Маркоу считает, что рисунок был сделан знаменитым художником в конце XIX века, а в качестве натурщицы выступила его жена — Алина Шариго.

Ранее сообщалось, что в Японии работы знаменитой художницы-иллюстратора Тихиро Ивасаки нашли на складе. Рисунки считались пропавшими 63 года.