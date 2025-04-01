Рисунок с барахолки объявили работой знаменитого художника за 85 миллионов рублей

Lenta.ru

В США рисунок, купленный на барахолке за 12 долларов (934 рубля), объявили работой Пьера Огюста Ренуара за один миллион долларов (около 85 миллионов рублей). Об этом пишет New York Post (NYPost).

Рисунок с барахолки объявили работой знаменитого художника
© Lenta.ru

В январе владелица антикварной лавки Хайди Маркоу из штата Пенсильвания попала на распродажу в магазине коллег. Ее внимание привлек карандашный рисунок, на котором была изображена обнаженная женщина.

«Там были картины, которые продавались за одну, две, три тысячи долларов. А эта работа просто лежала», — рассказала Маркоу.

В итоге рисунок достался ей всего за 12 долларов. После покупки женщина сразу обратила внимание на наклейку на обороте работы. Там говорилось, что ее привез в США торговец премиальными товарами и продал известному коллекционеру. Затем Маркоу заметила почти стершуюся подпись, очень похожую на подпись знаменитого французского художника Пьера Огюста Ренуара.

Хотя женщина сама является профессиональным искусствоведом, она обратилась к специалистам аукционного дома Sotheby's. Эксперт согласился с выводами Маркоу и даже поздравил ее. Рисунок Ренуара может уйти с аукциона примерно за один миллион долларов.

Сейчас Маркоу обратилась к экспертам из некоммерческой организации, которая занимается сохранением произведений искусства, чтобы те дали свою оценку работе. Результаты их исследования будут обнародованы 10 апреля. Маркоу считает, что рисунок был сделан знаменитым художником в конце XIX века, а в качестве натурщицы выступила его жена — Алина Шариго.

Ранее сообщалось, что в Японии работы знаменитой художницы-иллюстратора Тихиро Ивасаки нашли на складе. Рисунки считались пропавшими 63 года.

Безумный мир
Пьер Огюст