Американец пять лет подглядывал за обнаженными женщинами с помощью камер

В США арестовали мужчину из штата Пенсильвания, который пять лет подглядывал за женщинами при помощи скрытых камер. Об этом сообщает WCAU.

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Дэвид Лайонс из тауншипа Абингтон добровольно сдался полиции после того, как его обвинили в установке шпионских камер в двух домах, один из которых находился в черте города, а другой — за его пределами. Устройства были установлены так, чтобы снимать переодевающихся женщин.

Расследование против Лайонса началась летом 2024 года, когда кто-то заметил, как он устанавливает камеру в уличном душе в курортном городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси. Во время обыска в доме извращенца было найдено шесть скрытых камер. С некоторых из них он скачивал видео еще в 2020 году.

Исследование истории поиска Лайонса в интернете показало, что помимо установки камер, он искал способы загрузить видео с камер, установленных на пожарных детекторах дыма. В итоге в Нью-Джерси мужчине предъявили обвинения во вторжении в частную жизнь и подделку улик, а в Пенсильвании его обвиняют во вторжении в частную жизнь и насилии над ребенком. Подробностей этих преступлений следствие пока не приводит.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поймали юношу-вуайериста. Он установил скрытые камеры в общественных туалетах школ и заправочных станций.