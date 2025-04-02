Как пытаются разгадать тайну золотой субмарины-призрака

Исследователи почти раскрыли тайну одной из самых интригующих морских загадок – неуловимой золотой субмарины, которую моряки наблюдали в различных частях Мирового океана.

© runews24.ru

Первое упоминание о странном объекте, напоминающем подводную лодку, датируется 1972 годом, когда его заметили у берегов Канады. У субмарины отсутствовали какие-либо знаки идентификации, и она не отображалась на радарах, хотя была отчетливо видна визуально.

При попытке сблизиться с ней на другой подводной лодке, таинственное судно исчезло. Аналогичный случай произошел спустя три года у берегов Индии.

Во всех зарегистрированных случаях очевидцы утверждали, что подводная лодка была ярко-золотого цвета, что озадачило ученых. По мнению специалистов, ни одна страна в мире не создавала подводные аппараты подобной окраски.

Впоследствии загадочная субмарина-призрак появлялась у берегов России, Франции, Исландии и других государств. Некоторые ученые считают, что "золотая субмарина" – это один из множества необъяснимых морских явлений, с которыми сталкиваются моряки.

Уфологи выдвигают гипотезу, что это может быть ранее неизвестная земной цивилизации технология инопланетян или даже результат экспериментов с перемещением во времени.

Ранее сообьщалось, что ученые нашли уникальное озеро под 11-метровой толщей льда в Антарктиде.