Мужчина после встречи с незнакомцами пытался снять гайку с пениса

В Индии мужчина попал в больницу из-за большой гайки на пенисе. Об этом пишет Times of India.

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Инцидент произошел в городе Канхангад, штат Керала. 46-летний мужчина пришел в больницу вечером 25 марта и попросил о помощи, поскольку его пенис застрял в металлической гайке. По словам пострадавшего, гайку на него надели незнакомцы, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он два дня пытался снять гайку самостоятельно, не смог и лишь после этого решил обратиться к медикам. К тому времени у него появились проблемы с мочеиспусканием.

Осмотрев пациента, врачи убедились что на его половой орган действительно надета гайка диаметром примерно 3,8 сантиметра. Они попытались снять ее, но не преуспели из-за сильного отека. В результате руководство больницы вызвало пожарных, чтобы они срезали ее с полового органа. Поскольку металл нагревается при резке, существовал риск повредить ткани пениса, поэтому процесс занял несколько часов — пожарные постоянно охлаждали гайку водой.

В итоге операция прошла успешно. Мужчину выписали из больницы без серьезных травм.

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