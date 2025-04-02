Акушер украл из роддома плаценту пациентки

В Китае врач попался после того, как тайно вынес плаценту пациентки из родильного отделения, чтобы продать. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Инцидент произошел в роддоме Рэньхуа Цзюду в юго-западной провинции Гуйчжоу. Неизвестный мужчина снял на видео акушера, который выходит из родильного отделения с плацентой молодой матери в полупрозрачном пластиковом пакете, а затем перекладывает ее в темный мусорный мешок. Оператор выложил ролик в интернет и призвал администрацию больницы наказать медика.

«Он украл плаценту, которую мать оставила для утилизации. Разве нет никого, кто мог бы его наказать?» — написал мужчина.

Видео быстро стало вирусным и вызвало общественный резонанс. После этого администрация больницы сообщила, что уволила врача. При этом остается неизвестным, были ли подобные случаи раньше.

Плацента — это орган, который появляется у женщин во время беременности и обеспечивает развитие и питание плода. После рождения ребенка ее обычно утилизируют. Однако высушенная плацента известная в Китае как «зихэчэ» (в переводе «пурпурная лодка»), когда-то считалась важным ингредиентом в традиционной китайской медицине. Считается, что она помогает при усталости и бесплодии и даже способна даровать бессмертие.

Тем не менее с 2005 года в Китае запрещена торговля человеческими плацентами, а в 2015 году «зихэчэ» была исключена из официальной фармакопеи страны. Министерство здравоохранения заявило, что только мать может запросить свою плаценту у медицинского персонала. Несмотря на это, плаценту можно найти на черном рынке, поскольку наказания для нарушителей запрета не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида, США, заморозила плаценту после домашних родов. Ей нравится добавлять ее в смузи и сочетать с фруктами и шоколадом.