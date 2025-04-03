Порнозвезда рассказала о чувствах после секса со 101 мужчиной

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за восемь часов, считает, что плохо подготовилась к такому секс-марафону. Об этом сообщает издание The Sun.

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По словам Филлипс, до этого она занималась сексом с 37 мужчинами за день и верила, что выдержит и сотню.

«Но это оказалось настолько дольше, чем я думала, и настолько утомительнее», — призналась она.

По ее мнению, ей следовало лучше подготовиться.

Филлипс уверяет, что ее слезы в конце дня были связаны с усталостью.

«Люди считают, что это меня травмировало, что меня использовали или принуждали, а это совершенно не так, — говорит она. — Но в итоге все, конечно, будут думать по-своему, и их не переубедить».

Ранее сообщалось, что первоначально Филлипс планировала, что будет заниматься сексом с каждым из участников марафона по пять минут. Однако вскоре она начала выбиваться из графика, и время «свиданий» пришлось сократить до двух минут.