На первом свидании с молодым человеком женщина лишилась машины

Пользовательница TikTok под ником ником @ms.goodie1010 рассказала, как после первого свидания с молодым человеком лишилась автомобиля. На ее историю обратило внимание издание DailyDot.

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По словам женщины, перед первым свиданием мужчина сказал ей, что его сын забрал машину, поэтому они отравились на свидание на ее машине. Во время встречи мужчина сказал, что забыл в машине телефон, и попросил ключи от автомобиля, чтобы забрать его. Спустя некоторое время автор поста обнаружила, что молодой человек пропал вместе с ее автомобилем.

Женщина добавила, что вызвала полицию, и уточнила, что в итоге ей удалось вернуть машину.

В комментариях к видео многие посочувствовали женщине и отметили, что никто не имеет право злоупотреблять доверием людей. «Никто не имеет право воровать твою машину и не важно, забираете ли вы их на своей машине или оставляете ключ зажигания в машине с открытой дверью», — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети TikTok по имени Тэми Конзьер организовала сбор денег, чтобы помочь работающей всю жизнь 81-летней женщине, которая не может позволить себе выйти на пенсию и продолжает работать официанткой. В итоге ей удалось собрать почти 250 тысяч долларов США (более 20 миллионов рублей).