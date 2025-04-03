Заключенный соблазнил директора тюрьмы и вышел на свободу

В Великобритании судят 42-летнюю Керри Пегг, работавшую директором тюрьмы в графстве Ланкашир. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По версии обвинителей, наркодилеру Энтони Сондерсону, отбывавшему наказание в тюрьме Пегг, удалось ее соблазнить. Хотя это было не в ее ведении, она поспособствовала досрочному освобождению заключенного. Выйдя на свободу, тот подарил ей автомобиль Mercedes.

Женщина отрицает, что допускала какие-либо нарушения. В качестве доказательства ее отношений с Сондерсоном обвинители приводят следы его ДНК, найденные на зубной щетке у нее дома.

Ранее сообщалось, что в США тюремная надзирательница Тамека сыграла свадьбу с заключенным Джонатаном за решеткой и уволилась с работы. Она объяснила свое решение усталостью от несправедливости, которую видела в тюрьмах.