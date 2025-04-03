В Китае компания запретила сотрудникам уходить на обед и в туалет

Руководство китайской компании Super Deer стало ограничивать время, которое сотрудники могут провести в туалете. Об этом пишет South China Morning Post.

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Фирма, производящая товары для гигиены полости рта, оказалась в центре скандала из-за жестких условий труда, напоминающих тюремные. Внутренний регламент компании попал в открытый доступ, и пользователи интернета узнали, что сотрудникам Super Deer нельзя покидать офис даже во время обеденных перерывов, они обязаны оставаться на своих местах и есть еду из доставки. За нарушение этих правил предусмотрены различные наказания, в том числе принудительная уборка офиса. Кроме того, работникам запрещено использовать мобильные телефоны и уходить из офиса в рабочее время. Все это делается, чтобы повысить эффективность их труда.

После публикации регламента некоторые сотрудники компании рассказали о своем опыте работы. Лю Чан, рассказала, что ее однажды отчитали за использование наушников во время обеда. После этого она стала использовать смарт-часы для общения с семьей в рабочее время. Другие сотрудники также сообщили о строгих дисциплинарных мерах: наказаниях за неправильное расположение стульев, ограниченное время на походы в туалет и проверки присутствия на рабочем месте.

При этом руководство Super Deer обвиняют в отказе расторгать трудовые договоры сотрудников, уклонении от уплаты социальных взносов и незаконных увольнениях. 25 марта Управление по надзору за трудовыми отношениями в Хэфэе объявило о начале расследования. Реакции компании на возникший скандал пока не последовало. Однако Super Deer грозят обвинения в нарушении прав сотрудников на отдых и личную свободу.

Ранее сообщалось, что компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию. Сотрудник подал на работодателя в суд.