Таролог устроила для клиента очистительный денежный ритуал и украла деньги

В США женщина, изображавшая таролога, украла у клиента несколько тысяч долларов в ходе очистительного ритуала. Об этом пишет CBS News.

67-летняя Кармен Вальдес Де Мигель, живущая в городе Дорал, штат Флорида, была задержана за мошенничество. В полицию на нее заявил пострадавший. По словам пожелавшего сохранить анонимность мужчины, он нашел гадалку по объявлению и 13 марта пришел к ней в квартиру. Она разложила для него карты таро, взяв за услуги 20 долларов (1,7 тысячи рублей). Женщина сообщила, что ему требуется более глубокое духовное очищение, и она готова провести нужный ритуал за 600-700 долларов (примерно 50-59 тысяч рублей).

На следующий день, 14 марта, мужчина пришел на сеанс очищения и перевел Вальдес Де Мигель 300 долларов (25,2 тысячи рублей). Во время ритуала женщина поинтересовалась сбережениями жертвы, после чего посоветовала ему принести всю сумму на следующий сеанс, чтобы удвоить ее. 19 марта мужчина снова пришел к Вальдес Де Мигель и передал ей 3000 долларов (примерно 250 тысяч рублей) наличными. Мошенница устроила денежный ритуал: положила деньги в мешок вместе с яйцами. Когда она открыла его, внутри оказались только разбитые яйца и черви, а наличные пропали. По словам пострадавшего, женщина выглядела удивленной и дезориентированной, она пообещала вернуть деньги через день, когда придет в себя после ритуала. Однако этого так и не произошло.

31 марта Вальдес Де Мигель арестовали. Как выяснилось, она совершала преступления под разными именами. Она оказала сопротивление при задержании, ее доставили в больницу для медицинского обследования. Во время допроса она отрицала, что знает пострадавшего.

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