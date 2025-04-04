Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на ревнивых бойфрендов

Жительница Великобритании, которая родилась с двумя влагалищами, пожаловалась на ревнивых бойфрендов. Об этом пишет Daily Star.

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26-летняя Энни Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Сначала Шарлотт очень переживала по этому поводу и хотела сделать операцию, однако доктора отговорили ее из-за сложности подобного вмешательства.

Некоторое время назад женщина стала снимать откровенный контент и быстро собрала много поклонников. Однако после этого личная жизнь Шарлотт «превратилась в минное поле». Она пожаловалась, что ее бойфренды ревнуют ее к партнерам по съемкам и считают изменой секс на съемочной площадке.

«Бывший бросил меня, когда я снялась в мейнстримном порно, хотя его вполне устраивал мой онлайн-контент», — рассказала Шарлотт.

Она также пожаловалась, что некоторые мужчины с отвращением относятся к ее особенности. При этом другие интересуются ей только в сексуальном плане.

«Кажется, из-за моей особенности, первое о чем все говорят — это секс. А мне хочется, чтобы человек узнал что-то обо мне, а не о моих влагалищах», — посетовала она.

Ранее Шарлотт рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за врожденного удвоения матки. Женщина обнаружила, что у нее два разных менструальных цикла, поэтому менструации случаются не один, а два раза в месяц.