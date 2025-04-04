Мужчина судится с хирургами из-за дважды удаленного аппендикса

В Красноярске суд рассматривает жалобу местного жителя, который подал иск о компенсации морального вреда в связи с дважды проведенной операцией из-за воспаления аппендикса. Как правило, подобное хирургическое вмешательство происходит лишь один раз.

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Дело слушается в Свердловском районном суде столицы региона. Речь идет о взыскании ущерба от действий врачей Красноярской межрайонной клинической больницы № 7, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Согласно материалам процесса, в апреле 2023 года хирурги провели пациенту операцию аппендицита. Однако около года спустя, в марте 2024-го во время поездки за пределы Красноярска мужчина попал в больницу с острыми болями, и ему снова сделали операцию по удалению аппендикса.

Суд назначил экспертизу для определения качества медицинской помощи, оказанной в медучреждении Красноярска.