Мужчина подтянулся 10 001 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Это уже третья попытка спортсмена. Труэтт Хейнс из США установил мировой рекорд по подтягиваниям, выполнив 10 001 повторение за сутки. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса и вернул себе титул, который два года назад удерживал всего несколько часов.

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Тогда Труэтт подтянулся за сутки 8100 раз, однако через два часа после фиксации рекорда титул чемпиона перешёл к Гарри Ллойду из Австралии. Хейнс решил не останавливаться и пробовать до тех пор, пока звание рекордсмена прочно не закрепится за ним.