Британец восемь месяцев тайно снимал интимную жизнь соседей

В Великобритании семья узнала, что сосед был педофилом и восемь месяцев тайно снимал их интимную жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

В 2022 году мать двоих детей уехала в отпуск и оставила следить за питомцами соседа — 56-летнего Питера Томлинсона. Вернувшись, она обнаружила, что исчезли 3,5 тысячи фунтов стерлингов (383 тысячи рублей). Хотя в доме имелись камеры, момент кражи они не сняли.

Подозрение сразу пало на Томлинсона. Женщина поделилась своими подозрениями с полицейскими, но те ничего не сделали. Тогда она поставила в доме дополнительные камеры. Одну спрятала в коробке, а другую — в тапочке в виде плюшевой птицы. После этого женщина сказала Томлинсону, что уедет в Лондон, а сама стала следить за тем, что показывают камеры. Мужчина попался с поличным в тот же день: женщина увидела, что он проник в дом и вытащил из камер карты памяти.

Получив видеодоказательства, полицейские обыскали дом Томлинсона. Там они нашли множество флешек, на которых хранилось 2025 изображений и видео с полуобнаженной соседкой и ее сыновьями.

В ходе расследования выяснилось, в 2003 году Томлинсон был осужден за сексуальные преступления против детей. Женщина рассказала, что в районе все знали о его судимости, но не подозревали, что именно он совершил. По ее словам, она подружилась с Томлинсоном потому, что хотела ему помочь, и для этого нанимала делать мелкие задания.

Суд приговорил мужчину к условному сроку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании садовника уличили в тайной слежке за пенсионеркой, с которой он дружил. Он спрятал телефон с включенной камерой в вазе, которая стояла у изножья кровати женщины, и регулярно выкачивал с него нужные видео.