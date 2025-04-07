Мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов после вещего сна

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Мужчина в Соединенных Штатах Америки (США) смог выиграть в лотерее один миллион долларов — в этом ему помог вещий сон. Об этом случае рассказали в издании UPI.

Все произошло в Вашингтоне. В пресс-службе лотерейной организации сообщили, что счастливчика зовут Томми М. — мужчина приобрел билет 26 марта.

На данный момент он подавлен морально — недавно скончалась его мать, а после — любимая собака. Несмотря на трагичные события, которыми была наполнена его жизнь, однажды мужчина увидел странный сон.

— Во сне говорилось, что я стану миллионером. И вот оно. Сон стал реальностью, — вспоминает американец.

По его словам, Томми занимается покупкой лотерейных билетов вот уже несколько десятков лет. При этом мужчина всегда приобретает их в одном и том же магазине.

— Мы все там постоянные игроки и хорошо знаем друг друга. Все время обсуждали, какие числа выпали, кто победил. На этот раз это я, — добавил победитель.

Часть свалившихся на него денег Томми решил потратить на поездку в отпуск, а остальное — положить на пенсионный счет, передает издание.

Чудеса случаются и в России. Недавно шесть счастливчиков смогли разбогатеть на 16,6 миллиона рублей в рамках праздничного розыгрыша суперприза в 100 миллионов рублей лотереи «Мечталлион».