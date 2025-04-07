Редкую монету выставили на продажу за десять миллионов рублей

Монету номиналом 1 рубль 1727 года выпуска выставили на аукцион в Казани. Владелец оценил раритет в 10 миллионов рублей.

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На лицевой стороне монеты изображен портрет императора Петра II, а на обратной — четыре буквы «П» и короны. В период властвования правителя было отчеканено всего несколько подобных экземпляров, что и объясняет столь высокую стоимость лота.

— Представленный экземпляр полностью идентичен, согласно описанию Рандольфа Зандера, уникальному пробному рублевику императора Петра II, — передает «Татар-информ».

Телеканал HBO совместно с аукционным домом Heritage организовал торги, на которых было представлено более двух тысяч предметов, использованных в съемках легендарного сериала «Игра престолов».

Легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор ушел с торгов в Лос-Анджелесе 15 августа.

Платье принцессы Дианы в декабре 2023 года было продано на аукционе Juliens Auctions за рекордные по меркам мира моды 1,14 миллиона долларов. Финальная стоимость лота превысила экспертную оценку в 11 раз.