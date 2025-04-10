В Китае предложили купить тонны живых крокодилов с самовывозом

В Китае покупателям предложили приобрести сто тонн живых крокодилов за десятки миллионов рублей. Об этом пишет South China Morning Post.

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Китайский суд выставил на аукцион сто тонн живых крокодилов общей стоимостью четыре миллиона юаней (47 миллионов рублей), при этом рептилий продают с обязательным условием самовывоза. Аукцион проходит на платформе Alibaba.

Первоначально рептилии принадлежали компании Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, которая была основана в 2005 году Мо Джунжуном. Когда-то Мо называли «Богом крокодилов», уставной капитал его фермы составлял более 50 миллионов юаней (588 миллионов рублей). Животные были конфискованы после того, как компания не выполнила финансовые обязательства, что привело к попытке суда ликвидировать ее активы. Аукцион официально стартовал 10 марта и продлится до 9 мая.

Крокодильи фермы — это прибыльный бизнес в Китае, поскольку из рептилий изготавливают более ста разных продуктов. Используют не только кожу и мясо животных, из некоторых частей тела производят средства традиционной медицины, косметику и даже вино.

На продажу выставлены сиамские крокодилы, которые с 2003 года включены в список диких животных Китая, разрешенных для коммерческого разведения и торговли. Сиамский крокодил весит от 200 до 500 килограммов, поэтому 100 тонн — это не меньше 200 особей. Потенциальные покупатели должны оплатить все расходы по сбору, включая отлов, взвешивание, погрузку и транспортировку крокодилов.

На данный момент страницу аукциона просмотрели более 4000 человек, но никто не зарегистрировался для участия в онлайн-аукционе. Это не первая попытка суда продать крокодилов с аукциона.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини.