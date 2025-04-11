Прошедший рядом с палаткой атомный ледокол не смог разбудить рыбака

Атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку, в которой спал рыбак. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

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По информации источника, группа людей рыбачила и отдыхала, когда утром к их лагерю приблизился ледокол, направляясь прямо на палатку одного из рыболовов. Инцидент обошелся без последствий.

— Корабль плывет, а лысый спит в палатке, — сказал один из рыбаков.

С приближением судна люди начали подавать сигналы из машин, пытаясь предупредить рыбака, но тот не проснулся. В итоге ледокол прошел мимо, не задев палатку, следует из публикации.

24 марта троих рыбаков унесло на льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Глыба вместе с пострадавшими уплыла на юго-восток, на расстояние 17–18 километров от деревни Щелейки.

12 февраля 300 рыбаков уплыли в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасать их пришлось с помощью лодок и вертолета, некоторые отказывались уходить без улова. Еще несколько человек упали в воду вместе со снегоходом. Сотрудники МЧС всех рыбаков спасли и отогрели.