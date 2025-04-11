Медведь перебежал трассу в сантиметрах от лыжника

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В США медведь перебежал трассу на небольшом расстоянии от лыжника на курорте в штате Колорадо и попал на видео. Ролик публикует издание People.

Инцидент произошел на курорте Кистоун 6 апреля. На записи видно, как зверь выбежал из-за деревьев рядом с лыжней и бросился наперерез Брайану О’Нилу, который спускался с вершины. Лыжник успел проехать перед зверем, который, не обращая внимания на людей, скрылся в лесу. Лыжник рассказал, что приехал на курорт с сыном и совершал первый спуск за день. «Вдруг справа боковым зрением я заметил, что что-то приближается. Там попадаются лоси, но медведя я встретил впервые», — поделился воспоминаниями американец.

Снявший происшествие сотрудник курорта Натан Линч рассказал, что человек и медведь разминулись буквально на несколько сантиметров. Он пояснил, что чуть раньше заметил зверя среди деревьев, успел спуститься к следующему повороту спуска и снял несостоявшееся столкновение.

Завсегдатаи Кистоуна заявили, что раньше никогда не видели там медведей в это время года. Они предположили, что хищники не впадали там в спячку в этом году. Несмотря на опасную близость со зверем, О’Нил сказал, что оно было «очень забавным», учитывая, что это был последний день работы курорта перед каникулами.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вернулся домой после пожара и нашел в подвале огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал в качестве укрытия.