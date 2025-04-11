Пингвин стал виновником крушения вертолета

Пингвин, которого перевозили в картонной коробке, стал причиной крушения вертолета. Инцидент произошел в Южной Африке 19 января.

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Расследование показало, что птицу перевозили с нарушением требований правил техники безопасности. При взлете коробка с пингвином соскользнула с колен пассажира и ударилась о панель управление пилота.

В результате рычаг управления переместился в крайнее правое положение. Вертолет накренился влево.

Пилот не смог справиться с управлением, и летательное средство упало на землю с высоты 15 метров. Лопасти несущего винта ударились о поверхность. В салоне находились пилот и три пассажира. К счастью, в результате инцидента никто, включая пингвина, не пострадал.

Южноафриканское управление гражданской авиации указало в отчете, что причиной катастрофы стало «отсутствие надежной изоляции пингвина». Данные, куда и зачем везли птицу, в документе отсутствуют, сообщает The Independent.

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