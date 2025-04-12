Пожилая американка отбила 80-летнего супруга от атаки аллигатора

В американском штате Южная Каролина женщина по имени Мэриан спасла мужа от нападения аллигатора. Об этом сообщило издание ABC News. 80-летний Джозеф Резер убирал задний двор дома престарелых, когда из пруда выскочил аллигатор и напал на мужчину. Рептилия вцепилась в него зубами.

© Super.ru

Услышав крик о помощи, Мэриан бросилась на помощь. Она схватила кол для подвязки помидоров и начала бить животное. Хищник разжал челюсти, что помогло Джозефу выбраться и доползти до безопасного места.

«Я понимала, что должна сделать всё возможное, чтобы спасти мужа», — прокомментировала спасение супруга женщина.

Мужчине вызвали скорую помощь. К счастью, его жизни ничего не угрожало — он получил рваные раны на ноге и ссадины на голове от падения. Мужчину госпитализировали, чтобы обработать раны.

Аллигатор, к слову, давно жил в пруду, и все об этом знали. Тем не менее специалисты Департамента природных ресурсов приняли решение усыпить животное.