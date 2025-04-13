Бык в погоне за прохожим запрыгнул на автомобиль

11 апреля на оживлённой улице в городе Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу, Бразилия), участница дорожного движения запечатлела погоню парнокопытного беглеца за случайным прохожим.

© rai77.com

»»Смотреть видео»»

Сбежавший с фермы бык, совершал неспешное путешествие вдоль проезжей части, когда пешеход привлёк внимание рогатого зверя, погнавшегося за пешеходом и совершившим столкновение с легковым автомобилем немецкого производства. В результате удара окно легковушки было разбито. Несмотря на панику, никто не пострадал.

Автор видео, полученного Рай77°, не уточнила последствий инцидента, произошедшего на улице Авенида Ребоусас, которая соединяет район кондоминиума с Родовией Хосе Фрегонези (SP-328), в районе Бонфим Паулиста.Неожиданное появление быка привело к замедлению движения и оставило водителей в недоумении от увиденного.