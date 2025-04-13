Россиянка заморозила тело в Москве в надежде стать киборгом

Россиянка заморозила себя в московском криоцентре, чтобы в будущем стать киборгом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

© Telegram-канал Новости Москвы

По замыслу женщины, в грядущие десятилетия медицина и технологии продвинутся настолько, что ей удастся вернуть сознание и даже получить новые части тела, напечатанные на 3D-принтере. Отмечается, что ее тело одно из сотни, которые хранятся в криоцентре.

Директор организации пояснила, что криопациенты содержатся в специальных дьюарах с азотом, обеспечивающим сверхнизкую температуру. По ее словам, дьюары не прозрачные, потому что это сейчас технически невозможно.

«Либо сразу запотевают — ничего не видно, либо трескаются, поэтому они не прозрачные», — объяснила она.

Для тех, кто заключает предварительные соглашения и оплачивает услугу, существует возможность оборудовать специальный механизм, благодаря которому криопациента смогут увидеть посетившие его родственники: «Человек, который приходит посмотреть, может надеть теплый костюм со специальной маской, например, чтобы не дышать азотом. Азот — газ нейтральный, но его количество не нужно преувеличивать».

Сейчас центр планирует оборудовать специальную комнату с прозрачным стеклом, чтобы родственники могли видеть замороженного пациента, находясь при этом в безопасной зоне.

«Мы называем холодильник комнатой. В общем, 3–4 метра — как настоящая комната. Мы хотим отгородить часть, которая будет за стеклом, то есть человек может войти, а за стеклом видеть своего родственника. Потому что клиент-пациент должен быть в азотной атмосфере низкотемпературной», — отметила директор.

Процесс крионирования людей в России возможен только после официального констатирования смерти врачом.

«По закону мы имеем право начинать деятельность после акта смерти от врача. У нас же нет эвтаназии — мы не можем заморозить человека, а разморозить его живым. Технологий таких пока нет. Поэтому начинаем действовать как человек умер», — добавила директор.

При этом в криоцентре отмечают, что все больше внимания уделяется также заморозке домашних животных.

«Вот с животными у нас классно. Можем поместить их в азотную атмосферу, сделать наркоз. Он спит, понижаем температуру, а у животного наркоз переходит в криоконсервацию. Это идеально. Потому что для животных разрешена эвтаназия», — отметила она.

При этом среди криоклиентов есть и влиятельные личности, предпочитающие сохранять анонимность. Директор признала, что есть очень влиятельные и известные люди: «Да, они есть, человек шесть, например. Но они не спешат говорить своему окружению. Мы не знаем, может, чего боятся».

Ранее психолог Елена Голяковска обсудила в беседе с «Мослентой» историю с ритуальным агентством Ижевска, которое предложило клиентам при жизни пройти через все похоронные ритуалы, включая омовение и положение в гроб, чтобы таким образом справиться со страхом смерти. Она рассказала, как могут повлиять игровые похороны на сознание, как мы вообще воспринимаем смерть и можно ли к ней подготовиться.