Жестокость в моде: как и зачем в США убивали животных

10 апреля в мире отметили День защиты животных от жестокого обращения — дата, приуроченная к основанию первой в США организации по защите животных (ASPCA), появившейся в 1866 году в Нью-Йорке. Однако история обращения с животными в Соединенных Штатах — это не только забота и милосердие. Это и казни. Настоящие. Публичные. Под аплодисменты.

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Самыми известными стали трагические судьбы двух слоних — Мэри и Топси, казнённых на глазах у тысяч людей.

Самое ужасное, что в нашем веке у этой, ничем не оправданной человеческой жестокости ради пиара, нашлись продолжатели в Европе.

Казнь Мэри — повешение в индустриальном стиле

В сентябре 1916 года цирк «Sparks World Famous Shows» прибыл в Кингспорт, штат Теннесси. Звездой шоу была Большая Мэри — пятитонная слониха, отработавшая более 20 лет на арене. Её новый проводник, неопытный работник по имени Рэд Элдридж, при выгуле ударил слониху крюком в ухо. Обезумев от боли, Мэри сбросила его и затоптала. Элдридж погиб на месте, зрители в панике разбежались, и город вскоре потребовал «справедливости».

Цирк решил устроить публичную казнь. Слониху повесили на железнодорожном кране в городе Эрвин, где собрались более 2500 зрителей. Первая попытка закончилась падением: цепь не выдержала, Мэри рухнула на землю, сломав бедро. Во второй раз всё прошло «успешно». Слониху убили и похоронили рядом с местом казни.

Казнь Топси — ток, яд и киноплёнка

В 1903 году в Нью-Йорке погибла ещё одна слониха — Топси. Привезённая из Индии в шестилетнем возрасте, она более 25 лет выступала в цирках и парках, пока не стала агрессивной из-за издевательств. Последней каплей стало убийство дрессировщика, который, по слухам, пытался скормить ей зажжённую сигарету.

Руководство луна-парка решило казнить слониху публично. Процесс превратили в шоу — с участием компании Томаса Эдисона, который выступал против переменного тока. Казнь стала частью «войны токов» и должна была доказать опасность технологии Теслы. Во времена появления электричества Томас Эдисон и его команда устраивали публичные демонстрации «опасности» переменного тока, убивая собак, кошек и других животных прямо на улицах. Это было частью рекламной кампании. Люди приходили смотреть на это как на представление.

К ногам Топси привязали электроды, ей скормили морковь с цианидом, и включили ток в 6600 вольт. Смерть наступила через десять секунд. Всё было снято на видео — фильм «Electrocuting an Elephant» стал одним из первых документальных фильмов о казни.

Не единичные случаи: другие казни животных

Истории Мэри и Топси — лишь вершина айсберга. Вот ещё несколько подобных случаев.

В 1922 году в Техасе слониху по имени Норма расстреляли на арене цирка после того, как она попыталась сбежать. Зрители встречали это аплодисментами.

В XIX веке в Нью-Йорке и Лондоне устраивали публичные уничтожения бездомных собак, нередко с участием детей. Это считалось частью городской гигиены.

Австралия, 1932 год: правительство организовало военные операции по массовому отстрелу верблюдов, признанных вредителями. Некоторые из этих акций носили зрелищный характер и сопровождались участием прессы.

Животных не только казнили, но и… судили. В средневековой Европе.

Во Франции в 1386 году свинью судили и повесили за убийство ребёнка. Её нарядили в человеческую одежду и провели через весь процесс как полноценного преступника.

В Италии, Германии, Швейцарии и Англии животных — от собак до крыс и даже насекомых — привлекали к суду. Им назначали «адвокатов», приговаривали к изгнанию, казни или заключению.

С развитием зоозащитных движений истории Топси и Мэри стали символами жестокости тех времён. Они попали в книги, документальные фильмы, граффити и даже музыку. Эти трагедии напоминают, что жестокость может стать нормой, если её не ставить под сомнение.

Жираф Мариус и другие жертвы: в Европе жестокость снова в моде

Казалось бы, такая, ничем не оправданная, жестокость канула в историю. Ан, нет! В наши дни практику публичной демонстрации казни животных на публике подхватила Европа!

Напомним, 9 февраля 2014 года в Копенгагенском зоопарке (Дания) был убит здоровый полуторагодовалый жираф по имени Мариус. Это произошло на глазах у посетителей, включая детей. Тело жирафа разделали прямо на публике, а затем скормили львам. Руководство зоопарка заявило, что этот шаг был «необходимостью» — чтобы избежать инбридинга, то есть скрещивания между близкими родственниками.

По словам администрации зоопарка, причина гибели жирафёнка — строгие правила Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), к которой принадлежит Копенгагенский зоопарк. Эти правила запрещают содержание животных, не подходящих для размножения по генетическим параметрам. Мариус происходил от генетически «повторяющейся» линии, и его проживание в зоопарке могло создать риск инбридинга.

Отдать Мариуса другому зоопарку руководство отказалось — даже несмотря на то, что Йоркширский сафари-парк в Великобритании и несколько частных приютов предлагали взять жирафа, гарантируя ему безопасную и долгую жизнь. Датская сторона настаивала, что передача в заведение, не входящее в EAZA, «нарушила бы программу разведения».

Интернет всколыхнула тогда волна протеста. Более 27 тысяч человек подписали петицию с требованием отменить казнь Мариуса, но это не повлияло на решение. В ответ на критику директор зоопарка Бенгт Хольст заявил:

«Мы гордимся своей открытостью. Это урок природы и жизни».

Убийство Мариуса было спланировано заранее и представлено как «образовательное мероприятие».

Его застрелили выстрелом в голову.

На глазах у публики (включая школьников) тело вскрыли, органы продемонстрировали детям как «анатомический материал».

Мясо скормили хищникам — в частности, львам.

Мариус — не единственный случай гибели животного «в рамках программы разведения». По данным исследований:

Ежегодно в зоопарках Европы умерщвляют от 3 до 5 тысяч животных, в том числе молодых и здоровых — чаще всего крупных копытных и хищников.

В том же Копенгагенском зоопарке через месяц после смерти Мариуса было принято решение убить целую семью львов, чтобы освободить место для «генетически более подходящих особей».

Таким образом, если в прошлом веке в США занимались казнями животных ради пиара, то в нынешнем в Европе это стали называть «гуманной эвтаназией». Забывая добавлять: «по расчету».

Вот такие они, «европейские ценности».