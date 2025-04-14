«Космическая месть»: как гуманоиды превратили солдат в камень

ЦРУ опубликовало отчет, в котором сказано, что более 20 советских солдат окаменели после встречи с пятью инопланетянами-гуманоидами. Ведомство ссылается на материал украинской газеты 1993 года. Также ранее сообщалось, что американская разведка якобы десятилетиями изучает внеземные объекты, отправляя на места их приземления военных. Так, они смогли завладеть девятью НЛО. Однако никакой официальной информации, подтверждающей эти слухи, нет.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на своем сайте опубликовало отчет, в котором содержится перепечатанная статья украинских СМИ о гибели советских солдат после встречи с инопланетянами.

Составители отчета указали, что за основу материала взяли статью «Космическая месть» из украинской газеты «Тернопольский вечерник». Этот же текст был опубликован в киевской газете «Голос Украины» от 27 марта 1993 года. После распада СССР ЦРУ якобы получило доступ к документам Комитета государственной безопасности (КГБ) и выяснило, что НЛО будто бы атаковало воинскую часть в Сибири.

«Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут», — сказано в отчете.

Предполагается, что нападение НЛО произошло между 1989 и 1990 годами. Объект был в форме тарелки, он летел достаточно низко, а на базе в это время проходили учения солдат.

Нападение НЛО

По данным американской разведки, советские военнослужащие, увидев подозрительный самолет, ударили по нему ракетой класса «земля-воздух» и она попала в цель, после чего объект упал недалеко от базы.

Солдаты увидели, как из-под обломков самолета якобы выбрались пять невысоких инопланетян-гуманоидов с большими головами и большими черными глазами. Они соединились в один объект, издавая громкий жужжащий звук. После этого существо вспыхнуло ярким светом, обратив 21 солдата в камень. Двое военнослужащих стояли в тени, поэтому неожиданный свет не повлиял на них, они остались живы.

Каменные статуи и обломки НЛО якобы перевезли в секретный научно-исследовательский институт под Москвой.

Ранее информации о подобном происшествии не было. Судя по тому, что ЦРУ в качестве источника берут газеты, правдоподобность данного документа вызывает сомнения.

В ЦРУ давно ищут НЛО

По данным Daily Mail, ЦРУ десятилетиями искали НЛО. Для этого у них был секретный офис, который изучал информацию о крушении или приземлении летающих тарелок.

При этом у ЦРУ будто бы есть технологии, которые могут зафиксировать НЛО еще до того, как об этом узнают обычные люди. Якобы как только объект приземляется или терпит крушение, к нему выдвигаются американские спецподразделения. Причем это происходит даже в недружественных США странах, так как у ЦРУ есть доступ ко всем районам мира.

Daily Mail пишет, что американская разведка обладает как минимум девятью объектами инопланетного происхождения, причем два из них целы.

Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш на публичных слушаниях в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, отказался раскрывать информацию о похожих программах. При этом он заявил, что знает о секретных проектах, где внеземные технологии во многом превосходят технологии США. По его словам, сотрудники ЦРУ и американские военные неоднократно сталкивались с инопланетянами. Груш также заявил о преследовании за якобы раскрытие правдивой информации о неопознанных летающих объектах.

Подобные слухи ходили и о Пентагоне. Однако они публично заявили, что ведомство не собирает обломки НЛО.