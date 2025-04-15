Мужчина попытался избавиться от жуков в доме и попал в тюрьму

Житель японского города Яцусиро, префектура Кумамото, попал в тюрьму за поджог спальни в доме бабушки. Об этом сообщает Japan Today.

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Инцидент произошел 8 апреля. 30-летнего Мацунагу задержали после того, как в его комнате вспыхнул огонь и начался пожар. В доме находилось еще четыре человека, никто из них не пострадал.

Полицейские арестовали мужчину за поджог. Выяснилось, что он использовал баллончик со спреем и зажигалку, чтобы поджечь ковер. На допросе японец частично признал вину.

«Я действительно устроил пожар, но так я попытался избавиться от жуков», — заявил он.

В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно, провинция Акита, устроил крупный пожар, пытаясь спугнуть ос. Он заметил насекомых во дворе дома родителей, достал сигнальную шашку и поджег ее.