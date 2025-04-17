Полет звездного космического экипажа назвали оккультной фальшивкой

Странная оплошность породила в Интернете теории заговора о полете поп-звезды Кэти Перри в космос с Blue Origin. После приземления капсулы New Shepard основатель Blue Origin Джефф Безос с гордостью открыл люк с помощью специального инструмента, чтобы поприветствовать полностью женский экипаж на Земле. Однако на кадрах, снятых всего несколькими минутами ранее этого горделивого действа, отчётливо видно, как дверь капсулы открывается изнутри, а затем поспешно закрывается. И тут сторонников теорий заговора разорвало!

Сторонники теорий заговора ухватились за этот странный момент, назвав его «неопровержимым доказательством» того, что миссия была фальшивкой.

В Сети один скептически настроенный комментатор написал:

«Я бы сказал, что это гвоздь в крышку гроба. ПОДДЕЛКА!».

Утверждение о том, что миссия была тщательно продуманной мистификацией, становится все более популярным. Эксперты утверждают, что запуск Blue Origin стал «идеальным штормом» для теорий заговора.

В соцсетях многие комментаторы, у которых изначально были сомнения по поводу реальности запуска, восприняли эту неловкую ошибку с дверью как явный признак того, что их теории верны.

Один из комментаторов в агрессивной манере написал:

«Это дерьмо – полная фальшь. Посмотрите, как дверь открывается изнутри, а потом им нужен инструмент, чтобы открыть её снаружи».

Основной причиной, по которой теоретики уцепились за эту деталь, было убеждение, что герметичная кабина не должна быть укомплектована открывающейся внутрь дверью, которой могли бы легко пользоваться пассажиры капсулы.

Обычно двери космических кораблей открываются наружу, и для их разблокировки требуется группа техников, работающих с внешней стороны машины.

Например, любой, кто наблюдал за возвращением астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Суни Уильямс, мог заметить, как команда инженеров в течение нескольких минут трудилась над открытием люка капсулы SpaceX Crew Dragon. Поэтому-то лёгкость, с которой была открыта дверь капсулы New Shepard, вызвала подозрения.

Но это была не единственная деталь приземления женской команды, которая вызвала вопросы у интернет-теоретиков. В частности, многих комментаторов смутил тот факт, что после приземления капсула выглядела идеально чистой и безупречной.

Эксперты пытаются доказать, что это связано с тем, что капсула едва успела выйти в космос. Экипаж корабля достиг максимальной высоты 107 км, что позволило ему пересечь линию Кармана – официальную границу космоса.

На этой высоте капсула не подвергалась воздействию настоящего вакуума космоса, как корабли, направляющиеся на МКС. Это значит, что New Shepard не обязательно иметь хорошо укрепленные открывающиеся наружу двери, как у Crew Dragon. Да и температура не становится для корабля такой уж экстремальной, как при полёте в реальный космос.

Как отмечает Daily Mail, после катастрофы «Аполлона-1», когда капсула загорелась на стартовой площадке, стандартной практикой стало обеспечение возможности открывания капсул с обеих сторон.

Требования безопасности НАСА гласят:

«Двери должны открываться и закрываться одним членом экипажа не более чем за 60 секунд с обеих сторон люка».

Это значит, что после того, как капсула разгерметизировалась при приземлении, Кэти Перри, Лорен Санчес или кому-нибудь другому из команды уже ничего не мешало открыть дверь изнутри.

Но всё же комментаторов это не успокаивает. Многие считали, что миссия была частью сложного сатанинского или оккультного ритуала, проводимого Кэти Перри:

«Кэти Перри – одна из крупнейших популяризаторов оккультизма в индустрии, – это один из признаков того, что полёт был фейком».

Сатанинское послание углядели и в нашивках на скафандрах женщин: на них была изображена ракета, которая взлетает вверх, а по бокам изображены женские лица. Вроде, всё ничего. Но если перевернуть нашивку, то очевидными становятся очертания головы сатанинского козла. Многим не показалось это случайностью, учитывая, что всё это совпало с Песахом и предпасхальными днями у христиан.