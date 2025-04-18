Тренер забеременела от любовника младше нее на 14 лет

Жительница штата Джорджия, США, потеряла ребенка от любовника, который младше нее на 14 лет. Об этом она рассказала The Sun.

© Lenta.ru

В марте 2020 года разведенная Нева Николь Вебер работала тренером по плаванию и часто слышала от своего младшего коллеги о некоем Кевине Найте. Заинтересовавшись, она попросила его номер. Пара стала активно общаться и вскоре вступила в тайные отношения. Тогда Найту было 21 год, а Вебер — 35 лет.

Беременность стала для Вебер настоящей неожиданностью, поскольку она принимала противозачаточные препараты. Она призналась во всем Найту, будучи уверенной, что на этом их отношения закончатся. Однако мужчина поддержал ее и заявил, что готов создать с ней семью.

После Найт познакомился с сыновьями Вебер и переехал к ней. По словам женщины, он не пытался стать отчимом для ее детей, а подружился с ними. Вебер боялась, что ее родственники этого не поймут, поэтому семь месяцев скрывала от них беременность. Опасения были напрасны.

«К моему облегчению, они улыбнулись и поздравили меня», — рассказала она.

В сентябре 2021 года Вебер пережила выкидыш. «Скорбь о сыне сблизила нас. Она же сблизила наши семьи, которые познакомились в больнице и на похоронах», — рассказала она.

Паре пришлось столкнуться не только с потерей ребенка, но и с осуждением в сети. Некоторые пользователи утверждали, что Вебер должна сидеть в тюрьме.

«Мы с Кевином прошли через слишком многое, чтобы позволить какому-либо негативу встать на пути», — заявила женщина.

По ее мнению, все эти трудности стоят той любви, которую ей принес Найт.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, подросток вступился за учительницу, которая забеременела от него шесть лет назад, и попросил не сажать ее в тюрьму. Он отметил, что ему невыносимо смотреть на то, как женщину обвиняют в сексуальном насилии над ним.