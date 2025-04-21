Тысячи крыс захватили еще один город-миллионник в Британии

Британский город-миллионник Бирмингем захватили крысы: жители жалуются на огромное количество грызунов, которые ночью появляются на заваленных мусором улицах. Город постепенно превращается в огромную свалку, а сотрудники коммунальных служб отказываются вывозить отходы, пишет Daily Mail.

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Грызуны замечены и в магазинах. Эпидемиологи предупредили о высоком риске для здоровья населения.

"В распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области", - говорится в публикации DM.

Крысолов Уилл Тиммс отметил, что за 12 лет карьеры впервые столкнулся с чем-то подобным. Сам он не выходит на улицу без пневматической винтовки.

Студентка Бирмингемского университета Сэнди Ду в ужасе от происходящего. По ее словам, по ночам крысы роются в мусорных баках.

"Их так много, что просто мурашки по коже. Это отвратительное зрелище", - говорит девушка.

Проблемы в Бирмингеме начались еще в январе этого года, когда коммунальщики потребовали увеличить зарплаты. 11 марта профсоюз мусорщиков заявил о начале бессрочной забастовки.