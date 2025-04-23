Как волонтер заработал на дом, сдавая банки и бутылки

Житель Австралии Дэмиан Гордон смог купить дом, накопив нужную сумму, сдавая банки и бутылки на переработку. Свою удивительную историю успеха он рассказал телеканалу ABC News Australia.

По словам мужчины, в свободное от официальной работы время он принимал участие в музыкальных фестивалях в качестве волонтера. Там он обратил внимание на огромное количество банок и бутылок, которые оставляют после себя зрители, и начал собирать их. За семь лет ему удалось сдать на переработку более 450 тысяч предметов из алюминия и стекла, что принесло ему 46 тысяч австралийских долларов (по 10 центов за единицу). Этой суммы ему хватило, чтобы на аукционе приобрести дом, точнее внести за него первый взнос.

"Это старая рыбацкая хижина, но мне повезло, что у меня есть своя крыша над головой", - отметил Гордон.

По его словам, когда в 2017 году он начинал собирать и сдавать банки и бутылки, он не представлял, как далеко это зайдет.

"Я просто копил", - заявил он, добавив, что его стратегия заключалась в том, чтобы "иметь банковский счет, баланс которого он не мог видеть".

И теперь, став домовладельцем, Гордон не намерен отказываться от свой инициативы, ведь ему еще ипотеку выплачивать, да и полезно это для окружающей среды.