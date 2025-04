Женщина застала мужа в постели с любовницей и избила его шлепанцами

Жительница Бразилии выследила мужа во время секса с любовницей и избила его тапками. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 19 апреля. Бразильянка явилась к дому, где ее муж встречался с любовницей, вместе с подругой, снимавшей происходящее на камеру мобильного телефона. У входа обманутая жена схватила пару шлепанцев мужчины и ворвалась в дом. Во комнате она застала мужа во время полового акта с некой женщиной.

«Ты, ублюдок, изменил мне с этой старой ведьмой?» — крикнула бразильянка и начала бить мужа шлепанцами по лицу.

В это время любовница мужчины начала спешно одеваться.

Как сообщили местные СМИ, героиня ролика заподозрила, что муж изменяет ей, сделала вид, что уезжает по работе на несколько дней, и стала наблюдать за домом вместе с подругой. Мужчина пригласил любовницу в первый же день мнимого отсутствия жены.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина жестоко избила и остригла на улице любовницу мужа. Позже выяснилось, что соперницы были близкими подругами.