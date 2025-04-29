Медведь-сладкоежка устроил налет на частный улей

В селе Армхи в Республике Ингушетия в ночь на 29 апреля произошел медовый спецрейд. Пока хозяева спали, в частный двор без приглашения, но с четкой целью, проник бурый медведь. Он устроил налет на улей и попал на камеры видеонаблюдения, передает Telegram-канал Baza.

Оказавшись во дворе, косолапый сладкоежка направился прямиком к улью. На кадрах можно увидеть, как крупное животное разоряет частные ульи, выкрашенные в голубой цвет. При этом потревоженные пчелы на аппетит мишки повлияли слабо — он уверенно вскрывал их домики и лакомился медом.

После плотного ночного перекуса гость, не дожидаясь рассвета и благодарностей, отправился восвояси.

Ранее стало известно, что в Башкирии житель деревни Кутушево помог тонущему медвежонку. По информации министерства экологии республики, медведица с детенышем пытались пересечь водохранилище вплавь. Однако в какой-то момент медвежонок отстал от матери, а затем, ослабев, уцепился за плывущее по воде бревно. В таком положении его и нашел россиянин.