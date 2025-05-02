Пожилая кошка выжила после падения со 115-метровой скалы в национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта, США. Об этом сообщает телеканал FOX 13 News Utah.

По данным телеканала, 12-летний питомец был обнаружен в грязной и порванной мягкой переноске. Рядом лежали тела его владельцев — туристов Мэтью Нэннена и Бейли Крейн из Флориды. Полиция предполагает, что пара решила перелезть через перила и сорвалась вниз.

Как пишет источник, животное, которое назвали Мираж, находится в целости и сохранности в приюте Канаб. Во время осмотра кошка была дружелюбна, самостоятельно ела и пила.

Ранее в США хозяйка думала, что потеряла кошку в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, но смогла воссоединиться с ней спустя два месяца. Работники приюта для животных нашли питомца женщины, который выжил в огне, и вернули его ей.