Шагающее по воде существо поставило ученых в тупик

Специалисты государственного заповедника «Васюганский» во время обследования акватории реки Икса «познакомились с букашечкой, которая бодро вышагивала по воде, как по асфальту».

Сотрудники заповедника не смогли идентифицировать странное существо, и они попросили «помощь зала».

Корреспондент VN.ru показал видео с «шагающим по воде существом» кандидату биологических наук Алексею Яновскому. Увы, но и он не смог приоткрыть завесу тайны.

«Из-за низкого качества съемки не могу разобрать количество ног. Опять же непонятно, где поверхность воды. Если у этого существа шесть ног, то это насекомое. По воде легко бегают водные клопы, так называемые водомерки. Их нынче очень много с ранней весны, но они с коротким туловищем и окрашены в темные, почти черные тона. А на видео, скорее всего, чья-то личинка. Есть еще жук-вертячка. Он бегает по воде, но он мелкий и черный. Возможно, что это личинка паука-серебрянки, живущего в воде. У взрослых пауков восемь ног, а у личинок возможно шесть», – говорит ученый.

Добавим, что речушка Икса течет в Новосибирской и Томской областях. Входит в бассейн Оби. Река берёт начало на границе Томской и Новосибирской областей, в верховье течёт по границе между регионами. Длина Иксы 430 км. На ее берегах находятся населённые пункты Плотниково, Бородинск, Копаное Озеро, Восточное, Ермиловка и Подгорное.