Рыбаки недалеко от Марианской впадины поймали неизвестное существо, которое вызывает споры среди представителей научного сообщества. Об этом рассказали в издании LADBible.

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По словам рыбаков, существо было прозрачным, со светящимися узорами на коже, длинными плавниками и большими глазами.

Рыболовы оперативно передали находку специалистам. По предварительной информации, животное обитает на большой глубине, поэтому в научном мире никто о нем ничего не слышал. Ведь пробраться туда довольно сложно — необходимо дорогостоящее оборудование, которое устоит перед давлением, холодом и темнотой.

Скорее всего, деятельность в подобных условиях осуществляют другие организмы, о которых нет никакой информации. Они эволюционировали в изолированной среде, так что даже ДНК-анализ не дает о них точных данных.

Кроме того, существующие базы ДНК для глубоководных видов недостаточно полны, что усложняет идентификацию, передают в издании.

Недавно ученым удалось выяснить происхождение загадочных звуков из Марианской впадины, которые напоминали шум космических кораблей.