В оздоровительном центре подглядывали за клиентками

В Канаде сотрудник лечебно-оздоровительного центра несколько месяцев подглядывал за обнаженными клиентками с помощью скрытой камеры. Об этом сообщает St Catharines Standard.

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За решеткой оказался 29-летний житель города Сент-Катаринс, провинция Онтарио. В ноябре 2024 года в полицию обратились сотрудники центра, которые получили информацию, что некоторых клиенток «тайно снимали на видео внутри учреждения, когда они находились в разных стадиях обнажения».

В ходе расследования выяснилось, что пострадавших снимал мужчина, работавший в оздоровительном центре тренером и мануальным терапевтом. 17 марта его впервые арестовали по обвинениям в вуайеризме и распространении интимных изображений, но отпустили до суда.

3 мая мужчину снова арестовали и предъявили два дополнительных обвинения в вуайеризме. Следователям удалось найти на его электронных устройствах видео еще двух пострадавших клиенток. На этот раз канадца оставили в тюрьме.

В полиции заявили, что продолжают изучать электронные устройства и аккаунты задержанного в социальных сетях. Следователи считают, что у него было намного больше жертв, поэтому число обвинений может увеличиться.

Ранее в Великобритании к 300 часам общественных работ приговорили мужчину, который месяцами подглядывал за 65-летней соседкой с помощью скрытой камеры. На суде он заявил, что испытывал к женщине романтическое влечение.