Мужчины в погоне за маскулинностью запустили странный тренд

Странный тренд среди мужчин: бритье ресниц ради брутальности
В соцсетях набирает популярность опасный тренд среди мужчин сбривание ресниц в погоне за маскулинностью. Тысячи пользователей по всему миру, от Турции до Новой Зеландии, начали делиться опытом радикального преображения. Однако врачи предупреждают, что вместо брутального взгляда можно получить хроническое воспаление век.
Ресницы не просто эстетический элемент. Они выполняют важные функции: защищают глаза от пыли, пота и микрочастиц, снижают риск инфекций и воспалений и срабатывают как «датчики», предупреждая о близости посторонних предметов.
Уже появились первые жалобы от экспериментирующих. Один из пользователей признался, что у него появилось ощущение, будто он ослеп. Также мужчины жалуются на постоянные выделения в уголках глаз и отговаривают других от подобного опыта, пишет The Guardian.
Врачи предупреждают о возможных последствиях бритья ресниц: хроническое раздражение роговицы, конъюнктивиты и блефарит, повышенная чувствительность к свету.
Этот тренд часть движения looksmaxxing, приверженные ему мужчины ради идеальной внешности готовы на разные косметические процедуры. Например, не так давно представители мужского пола стали прибегать к челюстной хирургии или филлерам, чтобы придать своему подбородку волевой вид, как у Брэда Питта и Тома Круза. Они считают, что эта черта делает их более маскулинными, и окружающие люди из-за этого относятся к ним серьезнее.