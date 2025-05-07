Мужчины в погоне за маскулинностью запустили странный тренд

В соцсетях набирает популярность опасный тренд среди мужчин сбривание ресниц в погоне за маскулинностью. Тысячи пользователей по всему миру, от Турции до Новой Зеландии, начали делиться опытом радикального преображения. Однако врачи предупреждают, что вместо брутального взгляда можно получить хроническое воспаление век.

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Ресницы не просто эстетический элемент. Они выполняют важные функции: защищают глаза от пыли, пота и микрочастиц, снижают риск инфекций и воспалений и срабатывают как «датчики», предупреждая о близости посторонних предметов.

Уже появились первые жалобы от экспериментирующих. Один из пользователей признался, что у него появилось ощущение, будто он ослеп. Также мужчины жалуются на постоянные выделения в уголках глаз и отговаривают других от подобного опыта, пишет The Guardian.

Врачи предупреждают о возможных последствиях бритья ресниц: хроническое раздражение роговицы, конъюнктивиты и блефарит, повышенная чувствительность к свету.

Этот тренд часть движения looksmaxxing, приверженные ему мужчины ради идеальной внешности готовы на разные косметические процедуры. Например, не так давно представители мужского пола стали прибегать к челюстной хирургии или филлерам, чтобы придать своему подбородку волевой вид, как у Брэда Питта и Тома Круза. Они считают, что эта черта делает их более маскулинными, и окружающие люди из-за этого относятся к ним серьезнее.