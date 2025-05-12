Разъяренные пчелы атаковали участников религиозной церемонии

В провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда массовое нападение пчел сорвало важную буддийскую церемонию. Инцидент произошел 3 мая во время торжественного обряда посвящения новых монахов в храме района Пакчонг, куда собрались десятки местных жителей.

По информации издания The Thaiger, ЧП произошло около часа дня. В это время воздушный шарик, который держала маленькая девочка, случайно задел пчелиный улей, расположенный под карнизом храма.

Разъяренные насекомые массово атаковали участников церемонии. В результате более 30 человек получили укусы, четверо из них были экстренно госпитализированы с серьезными повреждениями.

Особенно тяжело пострадал местный житель Саннгат Тонгсанг, получивший более 100 укусов. У мужчины начался анафилактический шок, и только оперативное вмешательство врачей отделения интенсивной терапии спасло ему жизнь.