Школьная повариха совратила ученика

В американском штате Техас арестовали сотрудницу столовой, которая совратила старшеклассника. Об этом сообщает Daily Mail.

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30-летнюю Дженну Вудворт из города Сан-Антонио арестовали в четверг, 8 мая. Полиция начала расследование против нее накануне. Как рассказали во время опроса ученики, в понедельник, 5 мая, женщина подобрала пострадавшего у местного стадиона, отвезла в школу и занялась с ним сексом в раздевалке. После этого Вудворт «помыла руки и вернулась к работе».

Ученик заявил, что то же самое повторилось на следующий день. В ходе допроса Вудворт призналась в отношениях с подростком. Известно, что женщина работала в школьной столовой с 2011 года и знала пострадавшего с первого класса. Кроме того, в ее шкафчике обнаружили фотографию школьника.

В данный момент Вудворт отпустили под залог до первого судебного заседания. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному сроку за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Женщина совершила преступления в 2023 году.