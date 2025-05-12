Учительница обнаружила у мужа-полицейского четырех тайных жен

В Индии жительница штата Уттар-Прадеш обвинила мужа во многоженстве. Об этом пишет News9Live.

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Учительница из города Музаффарнагар вышла замуж за полицейского Рахула Кумара и вскоре написала на него заявление. Женщина заявила, что после свадьбы муж стал много пить и бить ее. По словам учительницы, из-за побоев у нее случился выкидыш на третьем месяце беременности.

Кроме того, индианка обнаружила, что у Кумара уже есть четыре тайные жены, которых зовут: Ниши, Сону, Манорама Деви и Шивани. Учительница стала пятой незаконной женой полицейского и утверждает, что сейчас он готовится к шестому браку.

В итоге она подала жалобу на мужа, его мать и старшего брата. Индианка утверждает, что родственники Кумара полностью поддерживают его преступные действия.

В сентябре 2024 года жительница индийского штата Мадхья-Прадеш обратилась в полицию, после того как обнаружила, что ее муж женился на новой женщине каждый год. Всего она обнаружила у него пять тайных жен.