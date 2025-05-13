Бизнесмен угодил в тюрьму из-за «непристойных» кукол

Бизнесмен из Китая попал в тюрьму за производство и продажу «непристойных» кукол, на которых было съемное нижнее белье. Это дело стало первым случаем, когда подобные анимационные игрушки-модели стали поводом для начала судебного разбирательства. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Владелец фабрики игрушек в провинции Гуандун на юге Китая нанял рабочих для производства фигурок и стал продавать изделия на онлайн-платформе Taobao. С 2022 года компании удалось продать 20 тыс. моделей, которые позже были признаны «непристойными предметами». Перед судом предстали сам бизнесмен и 12 его подчиненных.

Полиция изъяла со склада фабрики свыше 30 тыс. готовых моделей. В ходе расследования выяснилось, что среди покупателей были подростки, которые скрывали фигурки от родителей, что суд расценил как доказательство непристойного характера продукции.

В апреле суд приговорил владельца бизнеса к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. юаней (1,1 млн рублей — «Газета.Ru»), а его партнера — к четырем годам и трем месяцам и такому же штрафу. Управляющий фабрикой получил девять месяцев заключения и штраф 50 тыс. юаней, остальные девять сотрудников — условные сроки.

Судебный вердикт вызвал дискуссию в сети, мнения пользователей разделились. Одни предложили также осудить производителей «Барби» и секс-игрушек, а другие заявили, что поддерживают решение, так как оно направлено на защиту несовершеннолетних.