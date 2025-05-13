В Алтайском крае лось с наклонностями домушника решил забраться в квартиру и не сумел. Видео публикует Telegram-канал «Барнаул №1».

Инцидент произошел в Белокурихе. Взрослый зверь с разбегу попытался залезть в квартиру на первом этаже через окно. Однако стекла оказались слишком крепкими, и, несмотря на несколько подходов, лось не преуспел. Признав поражение, он быстро скрылся с места преступления.

Это не первый подобный инцидент. 5 мая в Уфе другой лось попытался запрыгнуть в закрытое окно квартиры.