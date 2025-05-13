Телезвезда ушла со свидания в слезах из-за разговора об овощах

Американская 61-летняя телезвезда Шэннон Бидор ушла со свидания с 59-летним участником реалити-шоу «Отель Любви» Эрлом Томпсоном после разговора об овощах, который перерос в ссору. На это обратило внимание издание People.

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Во время ужина Бидор и Томпсон обсуждали меню, когда мужчина заявил, что не ест овощи.

«Ты сейчас доведешь меня до слез. Очень удивительно, что ты не ешь овощи», — сказала удивленная женщина.

После этого Томпсон замолчал и перестал реагировать на попытки Бидор вовлечь его в разговор.

Позднее участник шоу признался, что эти слова обидели его и напомнили о первой жене, которая часто критиковала его. В ответ на это Бидор заявила, что его поведение тоже ранило ее чувства, поскольку бывшие партнеры часто наказывали ее молчанием. Когда разговор зашел в тупик, женщина в слезах покинула ужин.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Жизель Брайант съела блюдо за два миллиона рублей на первом свидании. Паре подали роскошное угощение — тако, стоимость каждого из которых составила 25 тысяч долларов.