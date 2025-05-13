Хозяйка борделя рассказала об удививших ее клиентах

Хозяйка британского борделя рассказала, что работает в секс-индустрии уже девять лет, но не перестает удивляться странностям некоторых клиентов. О них она рассказала в интервью Daily Record.

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Кэтрин Денуар отметила, что привыкла видеть в своем заведении знаменитостей. Однако однажды в ее бордель явился консервативный политик, известный речами о важности брака и традиционных семейных ценностей.

«Он провел ночь, выпивая и развлекаясь в публичном доме. Это действительно шокировало меня», — вспомнила Денуар.

Другим удивившим Денуар клиентом стал мужчина, влюбившийся в секс-работницу. По словам хозяйки борделя, он осыпал женщину щедрыми подарками и тратил на нее непомерные суммы денег каждый месяц, хотя не был богат. В конце концов мужчина продал ради нее дом и остался жить на улице. Женщина не ответила ему взаимностью.

Денуар отметила, что секс-работница неоднократно говорила мужчине, что между ними ничего не может быть, но ему было все равно.

«Эта ситуация заставила меня чувствовать себя очень некомфортно», — призналась она.

В Великобритании запрещено содержать публичные дома, однако Денуар нашла обходной путь. Она сдает в аренду секс-работницам комнаты и получает с этого процент.

Ранее Кэтрин Денуар заявила, что ее работа никогда не бывает скучной. Она рассказала, что однажды в ее бордель пришел мужчина в костюме белого медведя, желающий устроить сексуальную ролевую игру на тему эскимосов.