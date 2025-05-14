Кенгуру победил в схватке с опасным хищником

В США кенгуру забил мужчину до смерти на ферме в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Daily Mirror US.

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52-летнего Эрика Слейта нашли без сознания 9 мая в вольере с кенгуру на ферме его родственника в округе Орри. Прибывшие медики не смогли спасти американца. У него обнаружили многочисленные тупые травмы по всему телу.

По информации местных СМИ, поздно вечером накануне Слейт решил подраться с кенгуру, за что и поплатился жизнью. В вольере находилось несколько неодомашненных животных. Какое из них расправилось с мужчиной, не сообщается.

В данный момент неизвестно, возбудила ли полиция дело против владельца кенгуру. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру сбежал от хозяев и спровоцировал аварию на шоссе. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.