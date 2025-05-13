14 медсестер одной больницы забеременели в одно время

В Соединенных Штатах 14 медсестер одной больницы в Висконсине одновременно оказались беременны. Об этом в субботу, 10 мая, сообщило издание People.

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Пациентки уже замечают положение сотрудниц. Для некоторых медсестер это будет первый опыт материнства, но их профессиональные знания о детях помогут им в новой роли.

— Когда наши будущие медсестры будут готовы приветствовать своих малышей, о них будут заботиться их друзья и коллеги здесь, в HSHS St. Vincent Hospital, — заявила директриса центра здоровья женщин и новорожденных Эми Бардон.

Как уточняется, беременные работницы получают положенные пособия и проходят медицинские осмотры в своей больнице, передает издание.

Недавно на Met Gala 2025 певица Рианна (Робин Фенти) подтвердила свою третью беременность. Рианна уже воспитывает двоих сыновей от A$AP Rocky (Раким Майерс): трехлетнего RZA и двухлетнего Риота. Пара, как известно, начала встречаться четыре года назад, хотя до этого долгое время поддерживала только дружеские отношения.

Также стало известно о том, что актриса Ольга Виниченко забеременела от 64-летнего супруга, режиссера сериала «И все-таки я люблю...» Сергея Гинзбурга.