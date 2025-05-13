В Англии кошка выживала три недели благодаря пиву

В Англии пропавшая кошка, застрявшая под половицами на три недели, выжила благодаря пиву и закуске из насекомых, пишет Daily Mail.

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Кошка по кличке Лея, пропавшая более чем на три недели, была найдена живой и здоровой под половицами соседского дома после того, как случайно забралась туда через открытый ремонтный люк.

Соседи услышали слабые мяуканья из-под пола и, не теряя времени, вырезали отверстие размером в один квадратный метр. На месте спасатели обнаружили Лею рядом с полупустой банкой французского пива, которое, предположительно, могло стать источником жидкости для животного.

«Была найдена полупустая банка пива, и мы задались вопросом, не сделала ли она из нее несколько глотков», — прокомментировали хозяева.

По словам владельцев, Лея также могла питаться насекомыми или мелкими грызунами, а также пить конденсат с труб.