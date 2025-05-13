В России кошка и сурок стали друзьями

Неожиданную дружбу животных запечатлели жители одного российского региона. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

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Жители Бижбулякского района Башкирии поделились роликом, в котором замечены белая пушистая кошка с темным хвостом и сурок. Животные находились у подножья горы.

Как только очевидец стал снимать их, кошка убежала. В свою очередь, сурок продолжал стоять и смотреть вдаль.

«Сурок остался и приветствует», — прокомментировал россиянин.

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