В небе над США засняли «портал в ад»

В небе над США очевидцы засняли таинственный тёмный круг. Кольцо чёрного дыма породило теорию о том, что над Канзасом открылся портал в ад. Странное природное явление запечатлел байкер Фрэнки Камрен, когда ехал по безлюдной улице в понедельник днём.

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«Заметил, что все машины двигаются медленно. Я посмотрел вверх и увидел в небе большое чёрное кольцо», — рассказал мужчина Daily Mail.

«Все остальные продолжали проезжать мимо, хотя было ясно, что они смотрят на это, поэтому я съехал на обочину и начал записывать видео. Я понятия не имел, что происходит и как это вообще произошло. Это просто выглядело очень круто», — поделился с изданием очевидец.

Объект выглядел как кольцо густого дыма, которое медленно рассеивалось.

Метеорологи FOX Weather проанализировали видеозапись Камрена, чтобы найти возможное объяснение аномалии. По версии специалистов, кольцо, скорее всего, образовалось в результате какого-то взрыва. Например, из-за фейерверка или какого-либо промышленного процесса.